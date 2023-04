Après le prix de la meilleure croissance FY23 en France, la société SCC est fière d’annoncer qu’elle a reçu le prix NetApp EMEA & LATAM Partner Award 2023 en tant que Partenaire de l’Année sur le segment Entreprise (Enterprise Partner of the Year). Devant 130 pairs de l’industrie, cette reconnaissance a été présentée lors d’un dîner de gala au palais de Žofín. C’est la première fois que Partner Summit revient en présentiel après trois ans.

Les NetApp Partner Awards sont le point culminant annuel de la vie du réseau de revendeurs et intégrateurs de NetApp. Les hôtes de cette année, Giovanna Sangiorgi, vice-présidente principale EMEA & LATAM, et Kristian Kerr, vice-président EMEA & LATAM Partner Organization, ont présenté 18 catégories qui célèbrent les partenaires qui se distinguent par leur recherche de l’excellence, de l’innovation et de la qualité.

« Au cours des trois dernières années, les entreprises de la région EMEA et de l’Amérique latine ont dû s’adapter rapidement aux fluctuations macroéconomiques et à une chaîne d’approvisionnement peu fiable. C’est une époque où des partenaires résilients et fiables valent leur pesant d’or », résume Kristian Kerr. « Il est crucial que nous exploitions la puissance de ces partenariats. L’un de nos meilleurs partenaires à ce titre est SCC, que nous avons nommé Partenaire de l’Année sur le segment Entreprise. Ce fut un plaisir d’être de retour dans un évènement physique, de les rencontrer en personne et de célébrer avec eux ! »

NetApp et SCC collaborent depuis plus de 15 ans sur un mix de clients grands comptes, ETI et publics. Une dynamique forte commune nous a permis un très fort développement ces deux dernières années. Très « client-centric », nos deux marques s’associent pour apporter une valeur ajoutée maximale sur des sujets comme la modernisation des datacenter, l’hybridation de la data, la transition vers les Cloud, sa sécurité et son intégration dans des processus métiers orchestrés, automatisés. Les planètes sont particulièrement alignées pour de très belles perspectives.

Le sommet des partenaires EMEA & LATAM 2023 et les Partner Awards de NetApp se sont déroulés les 14 et 15 mars à Prague, en République tchèque. L’événement était centré sur la stratégie de partenariat de NetApp, centrée sur les données et le cloud, pour l’exercice 2024. En outre, l’évènement s’est concentré sur l’évolution du portefeuille de solutions, la technologie flash et l’évolution du programme de partenariat de NetApp « Partner Sphere ».