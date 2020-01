Les équipementiers électriques n’échappent, pas plus que leurs clients industriels ou du tertiaire, à la numérisation croissante, et Schneider a développé toute une gamme de produits destinés à répondre à ces attentes. Parmi elle, de nouveaux serveurs connectés à l’infrastructure mais destiné à traiter localement les données selon le principe du Edge Computing.

Ces matériels, protégés par une ventilation filtrée, sont prévus pour être fixés aux murs des locaux techniques et ainsi libérer de la place au sol. Le form facteur de 6U assure l’intégration plutôt compacte des serveurs mais également de module (optionnel) dédié à la sécurité « Device Security Vulnerability Assessment » ainsi qu’un onduleur. Des emplacements pour les équipements réseaux sont également prévus. Les fonctionnalités de surveillance et gestion à distance sont évidemment incluses. Schneider Electric annonce un encombrement réduit de 60% par rapport aux armoires traditionnelles, et vante son Shock Packaging, conçu pour protéger ses matériels des aléas du transport et de la manutention.

Déclinée en 4 solutions qui se veulent rapides et simples à déployer, la gamme couvre le simple local technique mono-équipement jusqu’au data center et aux déploiements à grande échelle.