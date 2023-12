Dans le paysage en constante évolution des infrastructures IT, Schneider Electric se démarque avec EcoStruxure Micro Datacenter, une solution tout-en-un pour tous les secteurs. Alliant alimentation, refroidissement et surveillance, cette offre répond aux défis du edge computing et de l’industrie 4.0.

À l’ère de la numérisation rapide et de la croissance exponentielle des données, les datacenters traditionnels ont longtemps été considérés comme le cœur battant de l’infrastructure informatique. Cependant, avec l’évolution des besoins en matière de traitement de données et de latence, un nouveau protagoniste émerge sur la scène technologique : le micro-datacenter.

Essor du micro-datacenter de proximité

Installations compactes et modulaires qui offrent des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau à proximité des lieux où les données sont générées et/ou consommées, les micro-datacenters constituent une vraie tendance, permettant de répondre aux enjeux de l’industrie 4.0 et plus globalement du edge computing (ou informatique en périphérie).

Amenés à jouer un rôle clef dans les infrastructures IT de demain, les micro-datacenters permettent de réduire la latence, la consommation de bande passante et les coûts associés au transfert des données vers le cloud ou un datacenter centralisé. Progressivement, ils hébergeront et/ou joueront un rôle toujours plus important dans le bon fonctionnement d’applications critiques, qu’il s’agisse d’automatisation, d’intelligence artificielle, d’Internet des objets ou de réalité augmentée.

Schneider Electric, expert des alimentations sécurisées depuis les années 1960

Depuis les années 1960, Schneider Electric se distingue par ses innovations en matière d’alimentation sécurisée. Les acquisitions de Merlin Gerin, MGE UPS et APC ont renforcé son expertise et élargi son portefeuille. Elles ont notamment donné naissance à la EcoStruxure Micro DataCenter (MDC), solution tout-en-un pour l’alimentation, le refroidissement et la surveillance.

Innovante, la gamme EcoStruxure MDC permet de déployer et de gérer facilement des infrastructures informatiques de pointe dans tout environnement. Elle offre des systèmes de rack fermés pré-intégrés comprenant l’alimentation, le refroidissement, la sécurité et la surveillance, adaptés aux besoins spécifiques de chaque application.

EcoStruxure MDC se connecte à la plateforme EcoStruxure, une infrastructure pour les services numériques reliés au cloud, qui optimise les performances, la fiabilité et l’efficacité des systèmes informatiques. EcoStruxure MDC est disponible en plusieurs modèles, selon le niveau de protection requis contre la poussière, l’humidité, les variations de température et les menaces de sécurité.

Des solutions simples et rapides à déployer, adaptées à tous les environnements

Que ce soit pour des environnements contrôlés, semi-contrôlés ou non contrôlés, les solutions EcoStruxure MDC offrent une solution flexible et robuste pour l’informatique industrielle et l’IIoT. Elles s’adaptent à tous les secteurs et environnements d’installation, offrant une protection contre les contraintes industrielles et tertiaires. Elles garantissent une disponibilité électrique ininterrompue, un contrôle d’accès sécurisé et un refroidissement efficace.

Dans un monde où la performance et la sécurité sont primordiales, les solutions EcoStruxure MDC de Schneider Electric se positionnent comme le choix incontournable pour naviguer avec succès dans la complexité des infrastructures IT de demain. Découvrez les solutions EcoStruxure MDC adaptées à votre entreprise sur le site de Schneider Electric.