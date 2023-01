Sensefuel, éditeur de solutions de recherche et d’exploration produits dédiées aux acteurs du retail et du e-commerce, continue d’innover pour accroître les performances de son application.

Sensefuel travaille en continu à la création de nouveaux modèles d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA) pour optimiser la performance de ses solutions en enrichissant ses capacitifs fonctionnels et donc la valeur générée chez ses clients. Le dernier-né, mis à disposition des clients, est un algorithme exclusif et novateur, dont la vocation est de suggérer les meilleures recherches à effectuer pour chaque consommateur dans le cadre de son parcours.

Cette intelligence artificielle analyse en temps réel le comportement de chaque utilisateur durant ses visites sur un site. Elle est capable de prédire les recherches qui seraient pertinentes, mais également de lui en suggérer pour l’accompagner au mieux dans son processus d’achat. Elle offre enfin la possibilité de présenter les meilleurs produits, promotions ou encore les corners de marque pertinents par rapport à ses attentes.

De nouvelles pistes à venir

D’ores et déjà, l’équipe R&D de Sensefuel a entrepris de nouvelles recherches et travaille sur plusieurs algorithmes qui seront mis à la disposition de ses clients d’ici quelques mois. Ces algorithmes exploitent les toutes dernières avancées scientifiques en matière de Deep Learning et ont pour vocation d’offrir aux marchands la capacité de créer sur leur site un accompagnement individualisé pour chaque consommateur.

Stéphane Vendramini, Président de Sensefuel « L’innovation continue que nous déployons chez Sensefuel depuis notre création nous permet de faire la différence sur notre marché et d’offrir à nos clients e-commerçants une solution de search unique qui leur permet de développer leurs ventes et de proposer à leurs clients une expérience utilisateurs engageante. L’intelligence artificielle qui est la fondation de notre solution offre de manière 100 % automatisée un accompagnement vers l’achat sur mesure pour chaque visiteur des sites de nos clients. »