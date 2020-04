La plateforme de surveillance SentinelOne s’enrichit d’outils de création de tableaux de bord qui permettent aux équipes en charge de la cybersécurité des postes de travail définir librement quelles sont les informations qu’ils veulent voir affichées. Ces données sont également intégrables dans les rapports exploités dans d’autres outils de Self-BI réputés tels que Microsoft Power BI ou Tableau ou peuvent aussi être envoyées vers des outils comme Splunk ou Excel.

Les utilisateurs disposent d’une cinquantaine de widgets préconçus qui peuvent être positionnés librement, redimensionnés, déplacés sur l’écran et que l’utilisateur peut transformer en commandes actionnables.

Les données capturées par SentinelOne sont affichées en temps réel dans les tableaux de bord. Les nombreux connecteurs proposés et immédiatement exploitables évitent d’avoir à passer par des API complexes et éliminent le problème des données disparates. Il est possible de définir des horaires pour la génération des rapports, éventuellement basés sur des modèles de présentation fournis.

L’ensemble des données de sécurité de la plateforme SentinelOne Singularity – composée d’EndPoint Protection, EndPoint Detection and Response ‘EDR’, IOT Security et Cloud Performance – sont ainsi centralisables et centralisées dans un tableau de bord entièrement personnalisable.

Pour en savoir plus sur les nouveaux Dashboards Personnalisables de SentinelOne : Dashboards & Business Intelligence – Feature Spotlight

A découvrir également en vidéo et en moins de deux minutes :