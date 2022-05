Septeo accélère ses innovations au service des professionnels du droit et de l’immobilier avec l’annonce d’une nouvelle offre de cyberdéfense dédiée.

A force de dire et répéter que la cybersécurité est un sujet transversal qui implique toutes les activités et tous les collaborateurs de l’entreprise, on en oublierait presque qu’elle peut aussi relever de défis verticaux posés par des contraintes et exigences sectorielles.

Typiquement, les études notariales, les cabinets d’avocats ou les professionnels de l’immobilier sont particulièrement exposés aux risques cyber, de par la nature de leur activité : échange de documents confidentiels, communication de données personnelles ou sensibles, confidentialité des contrats et échanges. Et que ces métiers sont particulièrement ciblés par certains cybercriminels par la criticité des données qu’ils manipulent.

Septeo l’a bien compris et propose une nouvelle offre de services de sécurité managés spécialement conçue pour eux et qui comporte de multiples volets. Accessible sous forme d’abonnement mensuel, elle vise à la fois à protéger en 24/7 équipements et utilisateurs (où qu’ils soient, y compris en télétravail), à défendre l’entreprise contre les ransomwares, les malwares et le phishing, à offrir l’expertise d’une équipe dédiée et spécialisée (pour investiguer et assister durant les phases d’attaque et mettre en œuvre une réponse à incident), à former et sensibiliser les collaborateurs à la prévention des risques Cyber.

S’appuyant sur les compétences de ces filiales Novatim, RG System et Avelia, l’offre comporte tout un volet d’accompagnement. Les équipes d’experts cyber peuvent ainsi intervenir chez les clients et proposer des services complémentaires : audit de sécurité, test d’intrusion, remédiation, gouvernance, SOC.

Sacha LAASSIRI, Directeur Général du Pôle IT Security chez Septeo explique que « maintenir le fonctionnement opérationnel d’une étude notariale ou d’un cabinet d’avocat au quotidien est stratégique. Les cyberattaques peuvent paralyser ces structures et avoir des conséquences majeures, notamment la fuite de données confidentielles de leurs clients. Notre maîtrise des enjeux cyber et notre bonne connaissance des secteurs du droit et de l’immobilier sont de réels atouts pour devenir un partenaire de confiance. »

Prévenir les risques, protéger contre les attaques et intervenir sur site, telle est l’ambition de cette nouvelle offre Septeo à découvrir en vidéo :