Le spécialiste de la numérisation des processus des entreprises, notamment pour leurs services informatiques, ajoute de l’intelligence artificielle à son catalogue en s’offrant une startup : Loom Systems.

Les clients de ServiceNow pourront ainsi désormais anticiper les incidents en analysant a priori leurs systèmes et détecter les éventuelles failles.

Une façon de procéder rendue possible par l’IA déployée par Loom Systems et qui devrait se révéler beaucoup plus efficace que d’attendre qu’un problème surgisse pour apporter le remède approprié. Ces actions de préventions des incidents se feront par l’analyse automatisée des logs et rapports générés par les composants des systèmes. Des masses de données considérables que les entreprises collectent quotidiennement sans toujours les utiliser.

Ces informations sont tellement importantes en volume qu’aucune équipe humaine n’a seule la capacité de les exploiter. Et encore moins d’y déceler des opportunités d’amélioration de la sécurité des systèmes. En intégrant les capacités d’IAOps (Artificial Intelligence for IT Operations) de Loom Systems, ServiceNow améliore de façon significative ses solutions d’analyse de logs.

L’opération d’acquisition de la startup israélienne devrait être terminée à la fin du trimestre, le montant de la transaction n’a pas été révélé.