Après Sweagle (spécialiste de la gestion intelligente des configurations), Passage AI (spécialiste des chatbots) et Loom Systems (spécialiste AIOps), Service Now continue ses emplettes sur le marché des startups de l’IA et annonce sa quatrième acquisition depuis le début de l’année.

Element AI est une startup qui depuis sa création en 2016 cherche à imaginer comment les humains et les machines peuvent travailler ensemble, collaborer de façon harmonieuse. La startup est depuis ses origines financées par des gros de la tech tels que Microsoft, Intel, Nvidia, Tencent… Après son dernier tour de table en 2019, la startup était valorisée entre 600 et 700 millions de dollars.

ServiceNow n’a pas précisé combien il allait dépenser pour acquérir les talents d’Element AI. Car ce deal consiste bel et bien à acquérir des talents plus que des technologies, même si les innovations d’Element AI seront incorporées à terme dans la plateforme Now (les offres actuelles d’Element AI étant abandonnées).