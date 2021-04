SFR Business, opérateur de télécommunication et du numérique, lance Cloud Agility, une offre d’infrastructure à la demande en cloud privé à destination des PME et CTI, en leur proposant un haut niveau de sécurité et de disponibilité. Avec un service d’accompagnement dans leurs démarches d’externalisation.

L’offre Cloud Agility est hébergée dans deux sites géographiquement distants et situés en France en cœur des réseaux public et privé de SFR avec une supervision en 24 X 7.

Cette architecture ‘Dual Site’ a été pensée dans une logique de continuité d’activité, ce qui garantit au client une haute disponibilité de ses applications et de ses données en toutes circonstances.

Au sein d’un data center virtualisé mis à la disposition de l’entreprise, toutes ses ressources de Cloud computing (calcul, mémoire, stockage) sont sécurisées par des fonctions de firewall.

S’y ajoutent les certifications obtenues par SFR Business attestant de la sureté des sites concernés et de la sécurité des informations et données. Les activités de Cloud computing de SFR Business dont l’offre Cloud Agility sont en effet certifiées ISO 27001 et, depuis mars 2021, Hébergeur de Données de Santé (HDS).

Afin de permettre une exploitation maximale de l’offre Cloud Agility, SFR Business apporte des engagements supplémentaires en termes de délais de livraison de l’environnement privé, de temps de rétablissement du service en cas d’incident majeur et de disponibilité annuelle du service.

Emmanuel Pugliesi, Directeur Exécutif SFR Business, précise : « Avec une large palette d’offres intégrées qui vont de l’accès au Très Haut Débit fixe ou mobile, en passant par la sécurité et le LAN, jusqu’à cette nouvelle solution de Cloud, SFR Business est le partenaire numérique des entreprises qui ont à cœur de développer leur productivité et leur compétitivité en intégrant dans leur stratégie des nouvelles technologies simples et sécurisées, couplées avec un accompagnement spécifique à leurs attentes ».