SFR Business annonce une nouvelle solution « clés en main » de pilotage de réseau d’entreprise virtualisé (SD-WAN), spécialement pensée pour les ETI et des PME.

Le télétravail, la mobilité des collaborateurs, l’accès aux applications de l’entreprise via le Cloud, invitent les entreprises, quelle que soit leur taille, à repenser la gestion de leurs ressources réseaux afin de garantir aux utilisateurs performance, disponibilité et sécurité.

Pour répondre à ces nouvelles attentes, SFR Business fait évoluer son offre SD-WAN avec une nouvelle solution clés en main, totalement managée, et pensée pour les ETI et PME. Cette solution, accessible par abonnement mensuel et sans investissement financier initial, comprend les équipements, la maintenance et la sécurisation de la solution, ainsi que le portail de pilotage personnalisé. Ce dernier procure à l’entreprise cliente une visibilité centralisée, approfondie et étendue de ses réseaux.

Cette interface évolutive lui permet de définir les règles de routage et de sécurité afin :

de choisir le meilleur chemin d’accès possible pour acheminer ses flux applicatifs de manière efficace

d’interconnecter en toute sécurité ses différents sites pour les échanges de flux métier, par la mise en place de tunnels chiffrés

de disposer d’une disponibilité accrue des services grâce au transfert des flux sur un autre accès, en cas de coupure ou de dégradation de l’accès normalement utilisé.

Plus concrètement, cette offre SFR s’appuie sur la solution Secure SD-WAN de Fortinet qui embarque, dans une même plateforme, des fonctionnalités avancées de cybersécurité.

« Après avoir lancé une offre d’accès de 100 Mbit/s symétriques garantis sans équivalent sur le marché des entreprises, SFR Business rend accessibles les solutions SD-WAN aux ETI et PME à travers une offre clés en main et intégrée de bout en bout, s’enthousiasme Grégory Rabuel, Directeur Général de SFR. Dans cette période inédite, nous sommes plus que jamais en posture de responsabilité pour répondre aux exigences de flexibilité des entreprises. Avec cette nouvelle solution, nous accompagnons la transition de toutes les entreprises vers un environnement Internet et Cloud sécurisé. »

Pour en savoir plus : SFR Business SDNET