Sharp Business Systems, fournisseur de solutions multifonctions et de presse numérique, annonce la création de la marque Synappx qui regroupera un ensemble d’applications et outils visant à répondre aux nouvelles méthodes de travail des entreprises.

Cette nouvelle gamme d’apps collaboratives et intuitives fonctionnera avec les produits compatibles de façon transparente. Les utilisateurs bénéficieront ainsi de nombreux avantages, à savoir l’accès rapide et sécurisé à leur environnement cloud, le partage de contenus simplifié et modernisé, et le contrôle des produits Sharp en toute sécurité. L’offre initiale regroupe deux nouveaux services afin d’optimiser la communication et la collaboration : Synappx Go, et Synappx Meeting.

Synappx Go est une solution mobile qui permet aux utilisateurs de facilement partager, imprimer et numériser leur contenu, où qu’ils se trouvent. Typiquement, elle permet par exemple de numériser un document à distance sur un multifonction Sharp puis de projeter ce contenu (ou n’importe quel autre contenu stocké dans le cloud) sur un écran Sharp.

Synappx Meeting met le cloud et les technologies mobiles à profit pour proposer une nouvelle expérience de réunion. En un seul clic, les utilisateurs peuvent connecter leurs ordinateurs à un écran dédié afin d’en afficher le contenu. Le service permet également de lancer automatiquement des conférences en ligne et d’accéder en toute simplicité aux documents stockés dans le cloud.

Conçues avec une architecture ouverte, les applications Synappx fonctionnent avec les principaux services de stockage et de webconférence à l’image de Microsoft 365, Google Workspace, Microsoft Teams, GoToMeeting, Zoom, Cisco WebEx, Google Drive, OneDrive et Dropbox. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience simple, ce qui leur permet de consacrer davantage de temps à la créativité, et moins à se préoccuper de l’aspect technologique.

Magali Moreau, Directrice marketing de Sharp, explique que « Synappx est notre réponse à la demande de nos clients, qui souhaitent disposer de différentes technologies en entreprise avec une expérience utilisateur agréable ».