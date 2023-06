Shortways, éditeur d’un assistant numérique pour la digitalisation du travail, s’associe à Holy-Dis pour étendre son réseau de partenaires.

Holy-Dis recherchait un partenaire proposant une plateforme d’adoption digitale (DAP) adaptée à ses besoins afin de faciliter l’adoption de ses solutions, notamment Timesquare, une plateforme SIRH de gestion des temps. Après avoir examiné différentes offres sur le marché, Holy-Dis a choisi Shortways et sa solution d’assistant numérique qui permet d’accélérer la prise en main de nouvelle solution numérique, service ou logiciel, et qui est réputée pour diviser par 10 le nombre d’appels au support et par voix de conséquence permet des gains substantiels sur les coûts de support.

L’intégration de l’Assistant Shortways à Timesquare permet aux collaborateurs de s’approprier en continu l’outil et toutes ses mises à jour, quel que soit leur profil ou leur langue. De plus, cela facilite l’assimilation des règles complexes liées à la gestion des temps et des activités.

« En sus de Timesquare Académie (aide en ligne, vidéo, webinar, chat, notification…), nos clients pourront désormais via Shortways (DAP) – disponible dans notre Marketplace – mettre à disposition de leurs collaborateurs des outils pour accélérer l’appropriation de Timesquare et optimiser l’utilisation de sa richesse fonctionnelle. En effet, directement intégré aux écrans de Timesquare, nos clients pourront fournir à leurs utilisateurs des guidages pas à pas adaptés au contexte de leur entreprise (procédures métiers, règlementaires, nomenclature, etc.) qui peuvent être techniques et complexes sur les outils de gestion des plannings et des temps » explique Stéphane Chambareau, Responsable Marketing Produits.