Sigfox, fournisseur mondial de connectivité dédiée à l’Internet des Objets, annonce un partenariat avec Google et la migration de sa plateforme sur le cloud GCP.

Cette migration apportera à Sigfox la capacité nécessaire au traitement de plusieurs milliards de message IoT par jour, ainsi qu’une plus grande fiabilité, tout en offrant la sécurité et la conformité dont ont besoins les utilisateurs. Google Cloud va également favoriser des améliorations plus rapides de la connectivité, de la géolocalisation et d’autres services à valeur ajoutée tout en étant faiblement énergivore et à très faibles coûts.

Déjà déployé dans 72 pays et couvrant plus de 1,3 milliard de personnes, le réseau « 0G » de Sigfox fait l’objet de nombreux cas d’usages relatifs à l’IoT, allant du suivi de conteneurs d’expédition à la surveillance de bouches d’incendie, en passant par la sécurisation de bâtiments ou encore la gestion de l’irrigation de champs pour les agriculteurs.

Franck Siegel, DGA de Sigfox, indique : « Nous avons choisi Google Cloud car nous avons en commun l’envie de conduire la transformation numérique par le biais d’une innovation utile, fiable et durable ».