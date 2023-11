Face aux défis stratégiques et technologiques posés par les interdictions américaines d’export vers la Chine de nombre de leurs technologies, Alibaba se restructure et préfère faire don de son laboratoire de recherche quantique de l’Université de Zhejiang.

Les décisions américaines de fermer l’accès des nouvelles technologies US à la Chine commence à impacter les clouds Chinois déjà face à des défis réglementaires partout dans le monde et à une forte concurrence à l’international.

Alibaba annonce la fermeture de son laboratoire de calcul quantique, un des Labs de son académie DAMO (sa principale entité de R&D), et cède toutes ses recherches et machines quantiques à l’Université de Zhejiang. Environ 30 personnes travaillaient depuis 2017 dans ce laboratoire.

Alors qu’en France, Pasqal et Quandela sont désormais déployés sur le cloud d’OVHcloud (mais aussi sur Azure pour Pasqal) et que Alice & Bob a signé un partenariat avec Equinix, l’annonce est pour le moins significative des difficultés rencontrées par les clouds Chinois et marque un tournant dans la stratégie R&D mais aussi cloud du groupe Alibaba.

Alibaba Cloud se restructure et change ses plans

Ce changement s’inscrit dans une série de restructurations internes majeures pour Alibaba. En mars, le groupe avait annoncé la division de son entreprise en six unités distinctes, chacune opérant de manière plus autonome face au marché. Cette initiative avait pour but de rationaliser les opérations et de renforcer la compétitivité dans un environnement commercial de plus en plus dynamique et concurrentiel. Cette démarche a été encore révisée ces derniers jours. L’idée d’une externalisation et d’une IPO de la division cloud a été annulée.

Alibaba veut aujourd’hui réorienter ses efforts de recherche et développement vers des domaines jugés plus stratégiques et potentiellement plus lucratifs, notamment l’intelligence artificielle (IA) et les services de cloud computing classiques, autrement dit se recentrer sur ses activités principales et plus rentables afin d’assurer sa stabilité à long terme, un réflexe classique par temps de tempête.

