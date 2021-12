Sinequa, spécialiste de la recherche et l’exploitation des informations d’entreprise, annonce la disponibilité d’un outil de calcul du retour sur investissement pour mesurer les avantages tangibles de la recherche intelligente.

Accessible en ligne, cet outil a été conçu pour évaluer la productivité d’une entreprise et déterminer les gains de productivité potentiellement réalisables grâce aux Insight Apps déployées avec la plateforme de recherche intelligente en entreprise de l’éditeur, Sinequa Intelligent Search Platform.

Les hausses de productivité sont principalement évaluées selon trois données clés :

– la taille et la complexité des contenus détenus par les actifs au sein de l’organisation,

– le nombre de « Information workers » dans l’organisation,

– l’effort qu’une organisation est prête à investir dans son plan d’adoption par les utilisateurs.

L’outil de calcul est ainsi capable d’identifier le temps qu’une entreprise pourrait gagner en utilisant la plateforme de recherche intelligente de Sinequa et d’estimer les économies de coûts attendues pour l’entreprise. Selon Sinequa, cet outil ne montre qu’une partie de la valeur de la solution mais suffit à rendre les processus de décisions plus aisés pour les entreprises qui s’interrogent sur l’opportunité d’adopter une telle plateforme de recherche.

Scott Parker, directeur marketing Sinequa, explique que « les entreprises n’ont pas toujours le temps d’analyser le retour sur investissement

prévisionnel d’une plateforme de recherche intelligente telle que Sinequa… Grâce à cet outil, l’étude du retour sur investissement permet d’obtenir des prévisions plus précises et de prendre des décisions plus stratégiques ».

Pour accéder à l’outil en ligne : ROI Calculator – Understand the productivity gains | Sinequa