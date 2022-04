Sinequa a lancé la semaine dernière sa nouvelle application SaaS, Workplace Search. De quoi offrir aux collaborateurs des entreprises, une fonction de recherche boostée à l’intelligence artificielle.

S’appuyant sur sa plateforme cloud nouvelle génération « Search Cloud », Sinequa lance sa première solution SaaS. Workplace Search est une solution de recherches d’informations et fichiers d’entreprise en mode SaaS, conçue pour les PME et entreprises du Global 2000. Une telle solution cherche à adresser un problème récurrent en entreprise : le temps passé à chercher de l’information, souvent sans véritablement la trouver rapidement, est un frein à l’efficacité et la productivité des collaborateurs.

Avec Workspace Search, ces derniers bénéficient d’une fonction de recherche simple, conviviale, et efficace qui permet de rapidement trouver des informations pertinentes et contextuelles à travers les nombreux systèmes « on premises » et « cloud » du SI étendu. Ils peuvent ainsi pleinement tirer profit des connaissances enfouies dans les systèmes informatiques de leur entreprise au moment même où ils en ont besoin.

Sinequa met en avant la pertinence des résultats proposés. Cette solution SaaS s’appuie en effet sur la technologie Neural Search qui anime la plateforme sous-jacente, Sinequa Search Cloud. Celle-ci promet des recherches boostées à l’IA afin de mieux comprendre et analyser non seulement les documents mais aussi les requêtes en langage naturel. Selon Sinequa, la nouvelle génération de Natural Language Understanding (NLU) – basée sur quatre modèles d’apprentissage de Deep Learning – permet d’améliorer considérablement la pertinence des résultats de recherches.

« Les technologies natives du cloud représentent le meilleur moyen pour les entreprises d’accélérer leur transformation numérique, d’accélérer l’innovation et d’apporter une plus grande efficacité à leur organisation. Nous en sommes les témoins directs chez Sinequa », reconnaît Alexandre Bilger, Président-directeur général de Sinequa. « Notre roadmap pour 2022 apporte des innovations majeures telles que le Neural Search à la pointe de l’industrie pour notre Search Cloud Platform, car nous tirons parti de l’élasticité et de la puissance du cloud. »