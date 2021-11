Racheté par Salesforce – qui en a fait une interface collaborative universelle au-dessus de ses solutions – et quelque peu marginalisé par le succès de Teams, Slack cherche à se réinventer et faire évoluer les concepts sous-jacents à sa plateforme. À l’occasion de Slack Frontiers 2021, l’éditeur a dévoilé le nouveau visage de son célèbre hub collaboratif.

La pandémie a redéfini les notions de travail, de bureau, mais aussi les pratiques collaboratives. À l’occasion de Slack Frontier, l’éditeur a annoncé « une refonte complète de la plateforme Slack, afin que tous les salariés de votre entreprise, qu’ils soient développeurs ou non, puissent rendre le travail plus simple, plus agréable et plus productif ».

L’idée clé de hubs collaboratifs comme Slack ou Teams a toujours été d’offrir une forte intégration des applications au sein des discussions afin d’éviter aux collaborateurs de sortir du contexte de la discussion pour basculer entre les applications dont ils ont besoin.

Slack veut désormais aller beaucoup plus loin pour faire du hub collaboratif le moteur d’expériences personnalisées et d’automatisations à même de rendre chacun plus efficace et productif. Autrement dit, Slack ne se contente plus d’offrir des API permettant aux développeurs d’intégrer leurs Apps au cœur du hub, mais fournit désormais des blocs de construction préconçus (des blocs de fonctionnalités réutilisables) permettant à n’importe quel utilisateur d’automatiser ses propres workflows et les workflows de son équipe.

C’est pourquoi le nouveau Slack repose sur un « Workflow Builder » entièrement repensé (évolution de la plateforme no-code lancée il y a deux ans). « Tous les collaborateurs de l’entreprise peuvent désormais créer un flux de travail dans Slack : il suffit de faire glisser et de déposer des éléments d’applications existantes, puis de personnaliser leur fonctionnement comme ils le souhaitent, sans avoir besoin de suivre de formation » explique l’éditeur dans un billet de blog.

Les workflows automatisés ainsi créés peuvent aisément être partagés avec les autres collaborateurs sous la forme d’un simple lien. Chaque collaborateur peut ensuite éditer et personnaliser cette automatisation pour l’adapter à ses propres besoins.

Avec une telle évolution, Salesforce est en passe de repositionner Slack comme un hub non seulement de collaboration mais aussi d’automatisation et d’intégration. Elle permet d’intégrer l’automatisation au cœur même du hub sur lequel les utilisateurs sont supposés concrétiser l’essentiel de leurs interactions. Autrement dit, l’évolution proposée a beaucoup de sens et se révèle au final assez logique. Mais elle offre aussi de nouvelles perspectives à la plateforme qui vient désormais marcher sur les platebandes de services comme ServiceNow for Workflow ou Microsoft Power Automate, voire Zapier et IFTTT.