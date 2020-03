Les deux hubs collaboratifs basés sur le tchat, Slack et Teams, se livrent une compétition féroce. Outre leurs fonctionnalités de messagerie, chacun propose également des fonctionnels de meeting audio et vidéo. Teams intègre en effet l’ex Skype for Business et Slack propose ses propres fonctionnalités de communication audio-visuelle.

Comme le rappelait récemment Stewart Butterfield, le CEO de Slack, la majorité des gros clients payants de Slack sont aussi des clients d’Office 365. L’éditeur a donc toujours veillé à soigner l’intégration de son hub aux différents modules de la suite et notamment à Outlook, OneDrive/Sharepoint ou encore Skype.

La semaine dernière, il a également confirmé auprès des investisseurs que son entreprise était en train de finaliser l’intégration des fonctionnalités de communication audio-visuelle de Slack au sein de son concurrent Teams.

L’annonce n’est pas anodine, alors que bien des entreprises sont aujourd’hui très tentées par une autre solution de communication audio-visuelle qui a le vent en poupe : Zoom. Or Zoom a depuis longtemps soigné son intégration à Teams comme à Slack.