Face à l’échec du dispositif Bloctel très peu respecté par les entreprises, le gouvernement a haussé le ton et fait adopter en deuxième lecture fin janvier un projet de loi visant à encadrer beaucoup plus sévèrement le démarchage téléphonique, allant jusqu’à interdire le démarchage pour les travaux de rénovation énergétique. Les amendes vont également augmenter.

UFC Que Choisir poursuit parallèlement sa campagne d’interdiction du démarchage de manière générale au travers d’une pétition accessible en ligne alors que le texte doit être débattu au Sénat prochainement.

Pour les consommateurs, c’est une excellente nouvelle… En revanche les entreprises vont devoir désormais se tourner vers d’autres formes de prospection.

La startup SmartLeads surfe sur cette nécessité nouvelle et propose une solution de prospection qui se passe totalement du démarchage téléphonique B2C. Grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, sa solution ne propose que des contacts qualifiés (qui ont demandé à être contactés) et des numéros de téléphone certifiés par Facebook.

SmartLeads se charge ainsi de lancer pour ses clients une campagne promotionnelle sur le plus célèbre des réseaux sociaux. Chaque interaction (like, commentaire, demande de devis) va alors permettre d’obtenir des contacts qualifiés (leads) car leur numéro de téléphone est certifié par Facebook.

Selon la startup, la solution se révèle bien plus efficace que le démarchage téléphonique. Taux de réponses et de prises de rendez-vous s’en trouveraient boostés.

Tous les secteurs sont donc concernés : les panneaux solaires, les assurances, le dispositif Loi Pinel, les pompes à chaleur, l’isolation, le rachat d’or, la formation…

Pour Jean-Bernard Siboni, le créateur de SmartLeads, « nous proposons un service qui permet de cibler, avec une précision chirurgicale, les prospects intéressés afin d’obtenir 100% de demandes entrantes et qualifiées. Tout cela grâce à l’IA de Facebook ! Tout le monde y gagne : les particuliers ne sont plus dérangés inutilement, tandis que les entreprises économisent énormément de temps et d’argent sur la prospection. »