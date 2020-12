Fort de 6 ans d’expérience sur la personnalisation du catalogue et l’optimisation de la recherche produits, l’équipe R&D Smile a étendu son module phare Elastic Suite à la plateforme OroCommerce. Basé sur le très puissant moteur de recherche Elastic Search, le module éprouvé auprès de plus de 1 200 marchands était jusque-là un des modules les plus utilisés de l’écosystème Magento avec 575 000 téléchargements dans le monde.

Le e-commerce B2B est en forte progression dans tous les secteurs et le profil des acheteurs et leurs attentes ont considérablement changé en quelques années. Aujourd’hui les acheteurs de la génération des millenials sont plus nombreux que ceux des générations précédentes. Ils recherchent une expérience au moins au même niveau que celle en tant qu’acheteur B2C. Le “Searchandising” (un mix entre Search et Merchandising) est la pierre angulaire pour offrir cette expérience singulière. Deux chiffres le caractérise très bien :

43% des visiteurs utilisent immédiatement le champ de recherche (Source : Forrester Research)

+15% à +20% de ventes additionnelles grâce à un parcours personnalisé (Source : McKinsey)

Le succès d’Elastic Suite tient dans sa capacité à être customisé totalement aux besoins des marchands en termes d’expérience et de processus internes et à s’intégrer en quelques jours directement dans le back-office de la plateforme afin de ne pas multiplier les outils des équipes e-commerce.

Une première version du module est déjà disponible pour la plateforme OroCommerce et il intégrera en 2020, les fonctionnalités suivantes :

Boost Rules : Classer automatiquement les produits les uns par rapport aux autres à partir de règles back-office

Catégories virtuelles : créer une page catégorie avec une liste de produits à partir d’une requête et placer la page catégorie dans l’arborescence

Visual merchandiser : ordonner manuellement via du drag and drop dans le back-office OroCommerce les produits sur une page catégorie

“OroCommerce, arrivé sur le marché Français il y a à peine 1 an, est un acteur qui a déjà su convaincre les PME et les grandes entreprises du B2B en Europe face à des éditeurs déjà établis. C’est une plateforme nativement B2B et très flexible.

La forte croissance de l’entreprise, la qualité de la plateforme, son moteur de recherche déjà avancé et sa pertinence sur le marché, nous ont naturellement poussé à compléter le moteur de recherche avec ce module Elastic Suite. “ nous explique Jean-Charles Bordes, VP e-commerce solutions chez Smile.

« Smile continue à démontrer son investissement dans l’e-commerce B2B et la plateforme OroCommerce, ce deuxième module Smile pour Oro vient enrichir les puissantes fonctionnalités B2B natives d’Oro afin de permettre aux entreprises d’aller encore plus loin » déclare Laurent Desprez, Vice President General Manager Oro Europe

Lien module :

https://marketplace.oroinc.com/orocommerce/extension/elasticsuite/