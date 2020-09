Smyler, en partenariat avec Dialogfeed, lance une application SaaS dédiée à la gestion d’événements en présentiel ou distanciel.

Outre les fonctions classiques telles que le streaming live, le partage de documents, des tchats, l’animation de formation à distance ou d’événement en direct, Smyler ajoute une quinzaine d’outils indispensables : Vote live, Sondage, Nuage de mots, Quizz, Score, Buzzer, Brainstorming / Post it, Social Wall, Evaluation, Meeting, Pronostic, Devinette, Tirage au sort, …

Les fonctions d’administration ne sont pas oubliées, et en quelques clics les organisateurs peuvent prévenir intervenants et participants, partager des présentations en Live avec possibilité de modération, poster des annonces et des teasers, rechercher et échanger avec un réseau et le développer …

L’outil est entièrement personnalisable aux couleurs de l’entreprise, et fournit des fonctions d’agrégation pour les réseaux sociaux dont les contenus peuvent être accédés, analysés et intégrées dans des rapports.

Destiné principalement aux entreprises, Smyler s’adresse également aux associations qui doivent organiser des Assemblées Générales, des réunions ou formations, des webminars … Une connexion avec la billetterie EventBrite est proposée, avec un envoi de mails ciblés, suivis et relances.