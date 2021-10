Snowflake, spécialiste de la donnée sur le cloud, organise pour la deuxième fois un concours réservé aux jeunes pousses qui développent des innovations sur le Data Cloud.

La récompense, partagée entre les 3 finalistes, est attractive puisque l’éditeur promet des investissements à hauteur de 1 million de dollars. Sans oublier une exposition marketing à l’échelle mondiale.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mars 2022, à cette URL : Snowflake Startup Challenge – Snowflake

Les résultats seront annoncés lors du Snowflake Summit qui se tiendra l’été suivant.

Benoît Dageville, cofondateur et Président de Snowflake, explique : « Avec le Data Cloud, les start-up peuvent se concentrer sur la création et la croissance de leurs applications de données plutôt que de gérer la complexité de l’infrastructure. Nous avons été tellement impressionnés par les idées et l’exécution présentées lors du Startup Challenge inaugural et nous sommes impatients de voir comment les participants de cette année proposent des solutions innovantes qui complètent et étendent la technologie de Snowflake pour accélérer notre mission de mobilisation des données du monde ».