Soan, qui propose une plateforme de paiement sécurisé en SaaS pour les entreprises européennes, dispose maintenant des moyens de poursuivre le développement de nouvelles solutions (comme la récente intégration du système de recouvrement 100% digital d’Euler Hermes) et offrir à ses clients de nouveaux services. Elle vient en effet de boucler un tour de table de 1 million d’euros et d’intégrer l’accélérateur « Le Village by CA ».

La plateforme tout-en-un facilite et optimise la gestion en ligne des paiements pour les PME/TPE en centralisant l’ensemble des processus associés. La solution propose des outils de gestion des factures (centralisation des documents, édition d’e-factures, signature électronique, etc.) et une solution de paiement en ligne permettant aux clients de régler leurs factures directement à travers la plateforme, avec un système de relance de paiement automatisé.

Soan intègre également la validation et la signature électronique ce qui permet d’ engager le client et accélérer les échanges grâce aux validations en ligne et aux signatures électroniques instantanées. Les e-factures permettent de créer et envoyer des factures en quelques secondes sans avoir besoin de décaler l’échéance de paiement ou d’utiliser un autre outil. Le Paiement en 1 clic supprime toutes les zones de friction autour du paiement. Enfin, les relances automatiques sont largement personnalisables et s’accompagnent d’une procédure de recouvrement à l’amiable puis juridique qui pourra être lancée au travers de la plateforme, en cas de besoin.

« Cette levée de fonds va permettre de renforcer fortement les équipes Sales et Tech, en charge de consolider la technologie et d’accélérer la croissance de l’entreprise après avoir convaincu 1 000 entreprises après la première année de commercialisation. Nous souhaitons également passer de 1,5M€ de flux transactionnels à 40M€ sur 2021» explique Nicolas Lemeteyer, CEO & co-fondateur Soan.

La solution Soan vous intrigue? Découvrez-là en vidéo :