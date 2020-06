Les industriels, les transporteurs et les commerçants ont bien compris l’intérêt de l’Internet des Objets : 76% d’entre eux estiment que l’IoT va améliorer la productivité de l’entreprise. Mais, dans la réalité, seuls 45% des acheteurs et responsables constatent que leur organisation exploite déjà l’Internet des Objets.

Parmi ceux qui ont déjà déployé de l’IoT, les temps d’arrêt (31%) et le manque de visibilité en temps réel (33%) des dispositifs restent les deux principaux défis à relever qui freinent une plus forte expansion des IoT dans leurs entreprises.

Deux préoccupations sur lesquelles se focalise la nouvelle version de Soti Connect 1.2. Elle apporte en effet des solutions à ces difficultés en permettant aux équipes en charge de prendre la main sur les équipements, que ce soient des imprimantes industrielles et mobiles, des capteurs utilisés en production et d’une façon générale tous les appareils OEM, tels ceux que Soti certifie en permanence. Qu’ils soient utilisateurs directs ou fournisseurs de services gérés (MSP), les professionnels peuvent accéder à un appareil, identifier le problème en accédant aux journaux d’historiques et lancer des procédures de corrections automatisées. Tout ceci se faisant à distance, ce qui réduit de façon significative les coûts de maintenance et de surveillance des solutions IoT. Les MSP peuvent minimiser les besoins de stock tampon et stock de rechange en ne remplaçant que les appareils qui ont besoin d’être échangés.

Soti Connect prend en charge, à partir d’un point de contrôle unique, des appareils IoT (Internet of Thing) très basiques ou au contraire offrant des fonctionnalités évoluées. Il est possible de définir des règles qui s’exécuteront automatiquement quand certaines conditions de fonctionnement (ou d’absence de fonctionnement) sont remplies. Sur les appareils compatibles, ces messages peuvent désormais être envoyés via SMS, et donc toucher des appareils très éloignés ou difficilement accessibles. La solution permet également de collecter et centraliser des données issues du parc et réaliser des rapports d’analyse. Cet ensemble logiciel doit permettre aux entreprises utilisatrices de réduire le coût de possession de leurs réseaux d’objets connectés.

Oscar Rambaldini, VP de la gestion des produits, rappelle que « les chefs d’entreprise peuvent avoir une visibilité de bout en bout de tous les appareils compatibles avec l’IdO sur l’ensemble de leurs activités, et sécuriser, gérer et prendre en charge ces appareils à distance ».

Pour en savoir plus : Soti Connect