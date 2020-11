SPIE CityNetworks s’efforce de répondre aux demandes croissantes des collectivités en matière de video surveillance, notamment en développant des solutions logicielles intégrant de l’intelligence artificielle.

La filiale s’appuie sur la compétence reconnue de sa maison mère pour la fourniture de prestation de services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications et ajoute une expertise de la conception jusqu’à la réalisation en passant par l’exploitation et la maintenance de réseaux de caméras. Les travaux de l’entreprise ne se limitent pas à la pose des périphériques et va jusqu’à la conception et la construction de centres de supervision urbains (CSU).

Des équipes de SPIE spécialisées en design et en ergonomie conçoivent et fabriquent, dans des ateliers situés à Toulouse, des équipements sur-mesure (mobiliers, murs d’écrans, éclairage, acoustique…) afin de créer un environnement de travail adapté aux besoins des agents et leur permettre d’exploiter efficacement les images transmises.

CityNetworks, en tant qu’intégrateur de solutions, contribue à rendre fonctionnels les algorithmes intelligents, en respectant strictement le cadre législatif et réglementaire en vigueur, notamment en termes de protection des données personnelles et de respect de la vie privée. La partie IA est dédiée à des applications de type détection de situations à risque, signalement des stationnements gê­nants ou respect des zones de circulation réservées aux mobilités douces afin d’en encourager la pratique en ville…

S’il ne fait aucun doute que ces fonctionnalités sont opérantes, reste à chacun et notamment aux élus de s’interroger a priori sur les possibles effets de bord de la surveillance vidéo à grande échelle, sur son éthique, et sur les situations où elle fait vraiment sens.