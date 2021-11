Sans raison officielle ni signes annonciateurs, Doug Merritt quitte immédiatement la direction de Splunk. L’action de l’éditeur prend le bouillon en réaction.

La nouvelle est tombée plutôt brusquement. Doug Merritt quitte Splunk et son poste de CEO. Une décision « effective immédiatement ».

Arrivé comme Vice Président en 2014, Doug Merritt avait pris la tête de l’éditeur Splunk en 2015. Depuis, il a beaucoup contribué à faire de Splunk une plateforme clé dans l’observabilité de la cybersécurité et à faire évoluer la solution vers un service cloud mais n’a pas réellement réussi à imposer la célèbre plateforme de données hors de l’horizon IT.

L’éditeur affichait pourtant en croissance de 23% au second trimestre malgré la crise pandémique avec des revenus cloud en croissance de 73%. Et les résultats du troisième trimestre s’annoncent aussi bons.

Sous la direction de Doug Merritt, l’action Splunk a gagné 120%, une belle performance qui reste en dessous des 125% de croissance de l’index S&P 500. Certains y voyaient un manque de dynamisme d’autant que Splunk souffre désormais d’une forte concurrence dans un peu tous les domaines avec notamment des acteurs « cloud natifs » qui ont notablement freiné la capacité de Splunk à étendre son aura hors de la sphère IT. Peut-être est-ce là la raison de ce départ qui ressemble furieusement à un débarquement opéré par le Board.

Effet Covid ou signe de dissensions au sein de l’éditeur, ce départ fait par ailleurs suite à une succession d’autres départs à commencer par ceux du CTO Tim Tully en début d’année et de la COO Susan St Leger (partie chez Okta).

La bourse a plutôt très mal réagi à ce départ aussi précipité qu’inattendu avec une chute de 18% de l’action.

L’éditeur doit se mettre aujourd’hui à la recherche d’une nouvelle ou d’un nouveau CEO à même de le relancer. En attendant, c’est l’actuel Chairman of the Board, Graham Smith, qui agira en tant que CEO intérimaire.