Splunk, fournisseur de technologies pour investiguer, superviser, analyser et exploiter toutes les données, à toutes les échelles, lance Observability Cloud, une solution complète d’analyse des métriques, des traces et logs des systèmes et des applications.

Observability Cloud regroupe en une même et unique interface différents modules déjà connus pour la plupart : Splunk Infrastructure Monitoring, Splunk APM (Application Performance Monitoring), Splunk RUM (Real user monitoring), Splunk Synthetic Monitoring, Splunk Log Observer et Splunk On-Call (routing d’alertes).

Outre la console unificatrice, la véritable nouveauté de l’offre Observability Cloud réside dans l’apparition du nouveau module Splunk Synthetic Monitoring. Née du rachat de Rigor, cette solution de monitoring synthétique permet d’améliorer le temps de fonctionnement et les performances des API, des points de terminaison des services, des transactions commerciales et des flux des utilisateurs.

Spiros Xanthos, VP Product Management, précise : « L’Observability Cloud rassemble toutes les technologies d’observabilité nécessaires dans une interface unifiée, conçue pour aider les clients à obtenir une vue complète de l’ensemble de leurs données machines, à l’échelle de n’importe quelle entreprise ».

Faites plus ample connaissance avec Splunk Observability Cloud en vidéo :