Entre Cloud et personnalisation massive des applications, les éditeurs de logiciels et fournisseurs de services peuvent rapidement être confrontés à une multitude de micro-services interconnectés et interdépendants dont il devient difficile de surveiller les performances et donc d’en tirer des enseignements commerciaux exploitables rapidement.

Splunk, qui a multiplié les acquisitions ces derniers mois, assemble désormais les briques acquises pour étoffer son porfolio de services et produits.

Avec son produit SignalFX Microservices APM, Splunk veut redéfinir la surveillance des performances applicatives. L’éditeur propose aux entreprises une solution d’observabilité simple à utiliser, adaptée à la complexité des environnements Cloud et qui associe le tracing haute résolution de SignalFX NoSample (solution de tracing distribué) aux capacités de résolutions des problèmes basées sur l’IA de SignalFX (société acquise en octobre 2019) et Omnition (startup spécialisée dans l’observabilité et rachetée en septembre 2019).

Splunk annonce également une nouvelle grande fonctionnalité dans SignalFX Infrastructure Monitoring : Kubernetes Navigator offre des outils simples et intuitifs pour accéder aux ressources, comprendre et gérer les performances des environnements. L’Intelligence Artificielle embarquée produit automatiquement des recommandations d’intervention afin de faciliter la résolution des incidents. L’intégration du workflow entre Kubernetes Navigator et les offres Splunk Enterprise ou Splunk Cloud évite les changements de contexte, permet de bénéficier directement d’informations granulaires et accélère l’analyse des causes d’incidents.