Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine d’un format particulier, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Grégory Villard, Country Manager pour la France et le Maghreb de Commvault

Dans les conditions toujours difficiles que nous vivons, quel est l’élément d’actualité ou la tendance qui a retenu votre attention ?

Les Conditions globales sont effectivement toujours difficiles et incertaines mais nous avons la chance chez Commvault d’avoir un management qui a su faire face à cette crise en prenant, avant les différents gouvernements, des mesures pour protéger les employés mais aussi nos partenaires et clients. Nous pouvons donc considérer notre situation comme privilégiée, ce qui m’amène à répondre à votre seconde question et sans hésitation c’est la réouverture des lieux de vie que sont les restaurants et les bars cette semaine, cet art de vivre à la française qui je l’espère sonne le début d’une reprise de l’activité économique proche des standards que nous avions avant.

Alors que nous sommes entrés dans cette période de transition dite de déconfinement qui nous conduit petit à petit vers la normalité, qu’avez-vous appris et avez-vous changé vos méthodes de travail ?

Commvault avait mis en place le télétravail environ 10 jours avant le Confinement imposé par le gouvernement ce qui nous a permis de pouvoir tester les outils de communication et de préparer 100% des employés à cette nouvelle forme de travail. Ayant pris mes fonctions en France durant cette période nous avons dans un premier temps pensé à recréer des habitudes de vie de bureau mais en Virtuel comme des Cafés Virtuel 3 fois par semaine avec toute l’équipe afin de garder un lien et un esprit d’équipe. Aujourd’hui cette période nous a permis de pouvoir prioriser aussi nos actions et peut être devenir plus efficaces dans le traitement de nos tâches quotidiennes. En tant que manager je me suis adapté en privilégiant aussi les entretiens en 1 to 1 avec les salariés mais aussi avec les clients, les contacts me semble-t-il ont été plus faciles.

Le rachat d’Hedvig en septembre dernier permet à Commvault d’accélérer sa stratégie vers le Software Defined Storage et le stockage primaire ? Quelques mois après cette annonce, où en êtes-vous dans cette stratégie et en avez-vous les premiers résultats ?

Le rachat d’Hedvig est une évolution majeure pour nous en interne mais aussi pour le marché de la sauvegarde et du stockage. L’association d’Hedvig avec nos solutions de gestion de données nous permet d’offrir à nos clients de mieux protéger et mieux utiliser leurs données et leurs actifs, que ce soit en environnements hybrid et Multi-cloud mais aussi privés. Nous avons à ce jour des clients et de nombreux projets qui sont sur des cycles longs avec des acteurs majeurs ce qui est encourageant après seulement quelques mois.

A l’occasion de votre conférence Go en octobre dernier, vous avez annoncé trois offres baptisées Core, Office 365 et Endpoint Backup & Recovery et regroupé destiné aux PME et ETI sous la marque de la nouvelle entité Metallic. Quels sont les premiers résultats (clients français) ? Comment cette marque Metallic va-t-elle s’articuler avec le reste de votre offre ?

L’offre Metallic est un vrai succès aux US et nous voyons qu’elle répond aux attentes du marché, à ce jour l’offre n’est pas disponible sur le marché français ni même en Europe. Commvault est une solution Enterprise et Metallic vient compléter notre offre à destination des PME. Comme nous l’observons actuellement aux US Metallic est aussi séduisante pour les plus grosses organisations, soit pour leur filiales soit pour des projets spécifiques en apportant de la flexibilité et une mise en place rapide.

Vous proposez une offre de stockage logiciel en blocs, fichiers, objets, disponible sur flash et hybride, sous AWS, Azure et Google. Nous sommes désormais dans l’ère du cloud hybride et multicloud. Quels sont les atouts de Commvault ?

Commvault Hedvig est une offre logicielle multi-protocol et multi-sites (onPrem et clouds) pour conserver différents workloads comme les VM, les containers, les fichiers et les sauvegardes. Les atouts de Commvault en environnements multiclouds sont alors pour les administrateurs de stockage une capacité de gérer 4 fois plus de stockage grâce à la facilité d’utilisation de Hedvig, une diminution du temps consacré au provisionnement du stockage de 75% par rapport aux solutions habituelles, et des économies de 63% par rapport aux coûts des baies de stockage.

Le cabinet Forrester vous a désigné leader de son étude sur les solutions de Data Resiliency face à une dizaine de fournisseurs (Actifio, Cohesity, Commvault, Dell EMC, Druva, IBM, Micro Focus, Rubrik, Veeam, and Veritas) et vous présente comme la solution pour une entreprise qui souhaite consolider ses outils de sauvegarde / restauration. Le cloud va-t-il faciliter cette consolidation ?

Oui, l’intégration native de Commvault dans le Cloud est présente dans l’offre Commvault depuis de nombreuses années et permet à nos clients de tirer le meilleur parti de leurs investissements. La couverture la plus large des données protégées, quelle que soit leur localisation (On prem, Cloud, sites distants, postes clients) fait de Commvault la solution de convergence par excellence vers un seule solution de sauvegarde / restauration.

En mars dernier, vous avez annoncé de nouvelles fonctionnalités pour AWS, Azure et Alibaba ainsi qu’un logiciel de protection des données d’AWS Outposts. Tous les éléments sont-ils en place pour le multicloud ?

C’est exact, ces fonctionnalités sont déjà disponibles, tous les éléments sont en place chez Commvault pour le multicloud. Commvault est la solution de sauvegarde /restauration des données conservées dans de très nombreux environnements cloud, comme AWS EC2, Azure, Alibaba, Google, et dans le cadre d’architecture hybrides onPrem/Cloud de AzureStack et AWS Outposts.

Vous avez engagé une procédure juridique contre Cohesity et Rubrik (deux de vos plus proches concurrents) pour violation de brevets. Qu’en attendez-vous ?

L’utilisation non autorisée de nos brevets technologiques par Rubrik et Cohesity nous confronte à nos propres inventions. Cette action est essentielle pour protéger les innovations que Commvault a su trouver grâce à nos importants investissements en R&D. nous apprécions la compétition mais nous souhaitons le respect de la propriété intellectuelle pour que le marché reste équitable et sain.