L’éditeur annonce une nouvelle feuille de route qui place au centre de son développement la sécurité des infrastructures informatiques mais aussi industrielles.

Parmi les arguments développés pour promouvoir ses solutions, Stormshield peut s‘appuyer sur plusieurs certifications et agréments d’institutions importantes en Europe : Anssi, Union Européennes, Otan pour les plus significatives.

L’entreprise revendique également la grande maturité de ses produits dans l’Operational Technology et son expertise dans la cybersécurité industrielle.

Ces nouvelles orientations sont le résultat d’une réflexion stratégique qui a non seulement intégré les mutations technologiques et d’usages mais également les nouveaux enjeux économiques et sociétaux dans un contexte géopolitique où les acteurs, industriels et consommateurs, sont toujours plus dépendants du numérique.

Comme le note le président de Stormshield : « De nombreuses entreprises, organisations publiques, OIV et OSE prennent conscience de l’importance de garder la maitrise de leurs données sensibles et de leurs infrastructures critiques ».

Il reste à cette prise de conscience qu’elle s’étende également à la sphère politique puis au public, aux plus petites entreprises et aux citoyens.