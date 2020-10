Streamlike, surtout connu pour sa plateforme de diffusion, propose désormais aux entreprises qu’elles fassent un bilan carbone de leurs usages vidéo. Que ces flux vidéo soient produits ou consommés pour la formation, le recrutement, la communication corporate ou le marketing.

L’éditeur aide les différents services à analyser leurs usages, le cas échéant leurs productions, et leur fournit des outils de mesure pour évaluer la part de gaz à effet de serre générée par la plateforme, le CDN, le réseau et les terminaux. Le calcul s’appuie notamment sur les travaux de The Shift Project.

Fort de ces informations chiffrées, les entreprises savent comment adapter leurs pratiques pour qu’elles soient (le plus possible) éco-responsables.

En bonus, après calcul des émissions, Streamlike s’engage fort dans la démarche Green IT de ses clients et finance la plantation de forêts pour créer des “puits de carbone”. Concrètement, Streamlike achète à EcoTree des arbres qui sont ensuite plantés pour reboiser des friches et des forêts en France.

Hervé Rougier, fondateur de Streamlike, explique qu’avec les nouveaux usages actuels, « le “streaming responsable” est l’affaire de tous. Rien n’est gratuit ni illimité, et surtout pas les ressources naturelles consommées par le numérique. Il faut savoir résister à la tentation de la surenchère technologique et de la surconsommation numérique ».