Cela fait déjà un certain temps que les chefs d’entreprise et les services informatiques s’intéressent à la transformation digitale. Et ceci pour de bonnes raisons. La promesse d’une efficacité opérationnelle améliorée, d’un délai de mise sur le marché plus rapide et d’une meilleure collaboration entre employés sont attractifs. Selon des recherches récentes, 70% des entreprises ont déjà mis en place une stratégie de transformation digitale ou sont en train de travailler dessus.

Cependant, le chemin vers une main-d’œuvre mobile n’est pas simple et bien que des efforts sur la transformation digitale soient en cours dans la plupart des entreprises, de nombreux défis restent à relever. Les principaux obstacles vont de l’insuffisance des budgets, aux problèmes de cyber sécurité des systèmes existants, en passant par l’adoption de nouvelles technologies. La mobilité et l’essor du travail mobile allant de pair avec la transformation digitale, ils soulèvent également des défis.

Quels que soient les défis potentiels, les entreprises – qu’elles opèrent dans les secteurs de la distribution, de la finance ou de la fabrication – doivent réaliser leur transformation digitale, sous peine d’être laissées pour compte. S’attaquer aux obstacles liés à la transformation digitale et accompagner le changement n’a jamais été aussi important. Alors, comment les DSI et les services informatiques peuvent-ils surmonter ces défis et réussir à transformer leur entreprise de façon plus intelligente ?

Surmonter le manque de budget

La transformation digitale ne se fait évidemment pas sans investissement supplémentaire. Il n’est donc pas surprenant qu’un obstacle commun au parcours de transformation digitale d’une entreprise soit souvent un manque de fonds. Pour les entreprises qui ont la chance de recevoir des budgets informatiques plus importants, une grande attention est portée aux technologies émergentes comme l’IA et l’IoT. Cependant, la transformation digitale ne se limite pas à des technologies de pointe qui transforment les modèles commerciaux et opérationnels, elle concerne aussi les changements qui se produisent à tous les niveaux – allant jusqu’aux technologies que les employés utilisent au quotidien.

Le matériel reste une partie intégrante de toute stratégie informatique et doit donc faire partie des efforts de modernisation de toute entreprise. La refonte complète d’une stratégie liée aux périphériques des employés, incluant de nouveaux appareils, est un processus long et coûteux. Sans oublier la gestion du cycle de vie des appareils au quotidien, ce qui ajoute une complexité considérable.

Pour surmonter ce problème, de nombreuses entreprises envisagent d’autres options d’achat, telles que le PC-as-a-Service (PCaaS). Le PCaaS, qui peut tout englober, des appareils mobiles aux ordinateurs de bureau, est un modèle basé sur des dépenses opérationnelles (Opex) par abonnement, il comprend généralement des services tels que l’achat, la configuration, la gestion, le rafraîchissement et le retrait des appareils. Cela signifie qu’une entreprise paie un coût mensuel pour l’utilisation des appareils et des services d’un fournisseur, plutôt que d’acheter uniquement le matériel (appelé Capex). Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier d’une technologie mise à jour régulièrement, tout en étant en mesure d’amortir les coûts des appareils au fil du temps, et elles peuvent également augmenter ou réduire leur parc en fonction des besoins.

Surmonter les problèmes de sécurité

Le modèle PCaaS fournit également une solution potentielle à une autre barrière commune à la transformation digitale – la sécurité. Le PCaaS peut englober la sauvegarde, la récupération et l’effacement des données à distance, ce qui donne à l’entreprise une tranquillité d’esprit en cas de vol de l’appareil, de dommage ou de cyberattaque, les précieuses données d’entreprise pouvant être effacées ou récupérées. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la transformation digitale et avec elle des stratégies de travail mobiles, des préoccupations quant à la sécurité des données sensibles apparaissent. En fait, les problèmes de cyber sécurité sont une préoccupation majeure pour les chefs d’entreprise, retardant souvent la transformation organisationnelle. Dans une enquête récente, 60% des répondants ont déclaré que l’exposition des données des clients était le principal problème de sécurité, suivie de près par la sophistication cybercriminelle (56%) et l’augmentation des menaces (53%).

Surmonter la sophistication croissante des cybercriminels n’est pas une tâche facile. Cependant, comme pour tout projet informatique, il est fondamental que les entreprises envisagent la sécurité dès le premier jour et se dotent des technologies de protection appropriées pour limiter les problèmes. Les appareils qui incluent des fonctionnalités biométriques avancées et des capacités de stockage d’identifiants matérielles offrent une première ligne de défense solide.

D’autres mesures de sécurité telles que les solutions zéro client vont encore plus loin et aident à supprimer les menaces liées aux données en retirant celles qui sont sensibles de l’appareil lui-même. Les informations étant stockées sur un système central basé sur le cloud, ces solutions protègent contre l’accès non sollicité aux informations en cas de perte ou de vol d’un appareil. Ceci est particulièrement utile pour les travailleurs mobiles qui cherchent à accéder aux données en dehors du bureau ou en déplacement.

Abandonner les anciens systèmes

Une nouvelle vague de technologies telles que la réalité augmentée, la 5G et l’IoT a été le catalyseur des efforts de la transformation digitale à l’échelle de l’entreprise. Cependant, la dépendance à l’égard des systèmes existants représente un goulot d’étranglement majeur pour de nombreuses entreprises qui cherchent à créer une entité axée sur le numérique. Le problème est que si ces nouvelles technologies sont passionnantes, elles créent de grandes quantités de données et de nombreuses entreprises ont du mal à adapter efficacement leurs capacités informatiques pour faire face à cette augmentation de la demande.

Alors, quelle est la réponse pour les entreprises qui n’ont pas les ressources pour remplacer intégralement leur infrastructure ? Les solutions informatiques Edge permettent aux entreprises de relever ce défi, tout en créant de nouvelles méthodes de collecte, d’analyse et de redistribution des données et de l’intelligence associée. Le traitement des données via le Edge réduit la pression sur le cloud afin que les utilisateurs puissent être plus sélectifs en matière de données envoyées au réseau.

La transformation digitale restera sans aucun doute un élément majeur des conversations commerciales dans les années à venir. Bien qu’il semble que nous soyons sur la voie d’un avenir axé sur le numérique, toutes les entreprises ne sont pas arrivées à l’ère digitale et il reste encore de nombreux défis à relever. Alors que les entreprises axées sur le numérique devraient être 64% plus susceptibles d’atteindre leurs objectifs commerciaux, les avantages pour celles qui adoptent la transformation digitale sont plus clairs que jamais – elles n’auront que quelques obstacles à surmonter en cours de route.

______________________________________

Par Philippe Azouyan, Directeur Dynabook France