C’est l’annonce surprise du jour. Intel vend son unité de fabrication des NAND SSD, le fondeur américain ayant décidé de se focaliser sur ses seules mémoires permanentes Optane qui ne font pas partie du Deal.

C’est le Coréen SK Hynix qui s’offre cet indéniable savoir et business d’Intel pour la somme de 9 milliards de dollars ! Rappelons que SK Hynix était avant ce rachat le numéro 2 mondial des fabricants de semiconducteurs et que la marque est l’un des grands fournisseurs de chips mémoire DRAM et de chips Flash du marché.

Après approbation par les autorités de régulation, un premier paiement de 7 milliards de dollars sera effectué fin 2021, avec un transfert de toutes les entreprises et propriétés intellectuelles de la division NAND SSD d’Intel vers SK Hynix. Intel poursuivra cependant son processus de fabrication comme d’habitude jusqu’en 2025, date à laquelle l’accord devrait réellement se clôturer et les 2 milliards de dollars restants seront versés.