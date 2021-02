Syntec, le syndicat des industries du numérique, et Statexio, structure qui propose des outils opérationnels pour l’internationalisation des TPE/PME, unissent leurs forces et proposent un service d’accompagnement à l’export aux acteurs de la tech qui veulent se développer à l’étranger.

Les décideurs qui anticipent la sortie de la crise Covid-19 estiment que l’international demeure un véritable relais de croissance et un levier d’opportunité. Ils sont d’ailleurs 87% qui continuent a exporter malgré les difficultés actuelles.

La formalisation de la stratégie et la structuration des projets de développement ont été identifiés comme des besoins prioritaires par les entreprises et Le Club Stratexio-Syntec Numérique vise à permettre aux entreprises adhérentes de taille moyenne de se projeter très concrètement à l’international grâce aux échanges entre pairs et à l’accompagnement d’experts sur des sujets très opérationnels.

Elles pourront ainsi participer durant l’année à plusieurs séminaires thématiques d’approfondissement des bonnes pratiques et des moments de networking pour profiter de retours d’expérience d’acteurs du secteur rencontrant les mêmes problématiques et enjeux.

Fabrice Le Saché, Président de Stratexio, professe : « S’insérer dans des dispositifs collectifs peut sembler une perte de temps face aux urgences et aux flux constants du quotidien, pourtant cela permet d’éviter de nombreuses erreurs et de fausses pistes grâce à la multiplication des échanges ».