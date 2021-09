SystemX, institut de recherche technologie appliquée aux systèmes complexes, va travailler durant 48 mois avec Airbus Defence and Space SLC, Apsys, Ecosys, EDF, RTE et Supelec comme partenaire académique sur un projet de « Sémantiques Métier pour l’exploitation de Données multi-sources (SMD) ».

L’ambition est de développer, pour les métiers de la veille ou de la gestion des connaissances, des outils hybridant l’IA symbolique et l’IA par apprentissage pour construire et exploiter des connaissances sur des volumes massifs de données hétérogènes et multi-sources, afin de favoriser l’aide à la décision en environnement statique ou dynamique.

L’enjeu consiste à prototyper des capacités à intégrer et analyser ces volumes très importants de données hétérogènes non structurées et multi-sources et de les rassembler dans un environnement commun pour réaliser des traitements sémantiques. Objectif : être en mesure d’offrir aux professionnels des connaissances nouvelles pertinentes, synthétiques et interprétables qui les aideront à prendre des décisions éclairées, comme pour l’identification de biais sur des ontologies de métier ou la détection d’une situation atypique par exemple.

Sama Tamar, Cheffe de projet SMD chez SystemX, précise : « Le projet SMD ambitionne de lever un verrou important concernant l’hybridation des approches de représentation des connaissances et du raisonnement (IA symbolique) avec les approches récentes d’intelligence artificielle (par exemple le Deep Learning) pour l’analyse de données hétérogènes ».