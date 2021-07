Tableau lance une nouvelle version « 2021.2 » de sa plateforme d’analyse de données et y intègre une bonne dose d’IA pour procurer à tous les utilisateurs une « analyse augmentée » offrant une meilleure compréhension des données.

La version « 2021.2 » de Tableau affiche son objectif : compenser le manque de compétences en datascience dans les entreprises par de l’IA à même d’aider davantage de collaborateurs à exploiter les données pour répondre aux questions métiers et prendre les bonnes décisions

« Pour bâtir des organisations véritablement axées sur les données, il faut débloquer la puissance des données pour le plus grand nombre de personnes possible explique François Ajenstat Chief Product Officer de Tableau. Les analyses alimentées par l’IA aideront davantage de personnes à utiliser les données pour répondre à des questions, prendre des décisions significatives et, au final, transformer leur entreprise. »

L’analyse augmentée à l’IA proposée par Tableau s’appuie sur 4 piliers :

– Ask Data : le module d’interrogation en langage naturel se simplifie et s’ouvre à tous les profils d’utilisateurs.

– Explain Data : déjà présent pour les datascientists, ce module qui s’appuie sur l’apprentissage automatique et des méthodes statistiques pour répondre simplement au « pourquoi telle ou telle donnée/chiffre ? » a été entièrement repensé pour en simplifier la mise en œuvre et offrir une expérience intégrée et personnalisée.

– Ask Data for Salesforce aide les utilisateurs de Salesforce à poser n’importe quelle question dans Tableau CRM (ex Einstein Analytics) en utilisant le langage naturel et obtenir des réponses sous forme d’aperçus, de rapports générés instantanément et de tableaux de bord recommandés, adaptés au contexte de leur entreprise.

– Einstein Discovery pour Salesforce Reports analyse automatiquement les données des rapports Salesforce afin d’explorer et d’identifier les informations les plus importantes, en les présentant sous forme de graphiques et d’explications faciles à comprendre.

Par ailleurs Tableau « 2021.2 » introduit d’autres fonctionnalités comme la disponibilité de Tableau Server sous forme de Container pour Linux (Kubernetes/Docker), des liens en écriture vers Google Big Query, des Collections pour simplifier le partage et la collaboration autour des analyses, ou encore l’apparition d’une nouvelle extension « Amazon SageMaker for Tableau » pour exploiter le potentiel de la solution ML d’AWS depuis Tableau.