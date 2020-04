2,7 milliards de minutes de meeting en audio et visioconférence sous Teams en une seule journée ! C’est le nouveau record établi par la solution de collaboration de Microsoft le 31 mars dernier. Soit 200% d’augmentation comparée au précédent record de 900 000 millions de minutes de meetings diffusés en une journée sous Teams qui datait du 16 mars et de l’annonce de 44 millions d’utilisateurs quotidiens. Pour Microsoft, aucun doute, la pandémie de coronavirus est en train de profondément impacter notre façon de travailler sur le long terme.

L’éditeur en profite pour annoncer l’introduction de nouvelles fonctionnalités comme une option « Lever la main » pour attirer l’attention et surtout pensée pour les usages de Teams en milieu éducatif (mais pas que), un nouveau bouton « End Meeting » pour permettre à l’organisateur de mettre un terme à une réunion en un clic, ainsi que l’apparition d’un nouveau « rapport de participants » avec des statistiques complètes sur le temps de présence de chacun.

Enfin et surtout, Teams reprend à son compte l’une des fonctionnalités les plus appréciées et les plus populaires de son concurrent Zoom : la possibilité d’appliquer un fond personnalisé sur le flux vidéo. Teams (comme Skype) permettait déjà, grâce à une IA intégrée, de flouter l’arrière-plan pour cacher où vous étiez. Désormais, comme pour Zoom, l’utilisateur pourra choisir l’arrière-plan personnalisé (avec la possibilité d’utiliser ses propres photos).

Cette fonctionnalité avait en réalité été annoncée il y a plus d’un an par Microsoft mais avait tardé à se concrétiser et avait inspiré la concurrence.

Microsoft a également annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité de réduction des bruits de fond à l’aide d’une IA capable de supprimer les bruits de circulation, les bruits des touches du clavier d’un collaborateur prenant des notes pendant la réunion, ou encore les aboiements des chiens dans le voisinage.