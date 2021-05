TeamViewer, éditeur bien connu pour ses solutions de prise de contrôle à distance mais aussi de surveillance et de gestion centralisée des infrastructures, s’associe à Malwarebytes, fournisseur de produits de sécurité, pour intégrer à sa solution TeamViewer Remote Management des fonctions EDR (End-point Detection and Remediation) qui viennent compléter les outils de téléassistance.

Malwarebytes est bien connu du grand public comme des professionnels pour ces solutions antimalwares. Hébergés sur le cloud de Malwarebytes les fonctionnalités de défense des terminaux s’appuient sur du machine learning pour lutter en temps réel contre les logiciels malveillants connus et inconnus et contre les failles « Zero Day ».

Contrairement aux solutions de détection et de confinement des infections à base de signatures, la technologie de détection de Malwarebytes conserve une longueur d’avance sur les logiciels malveillants en analysant en permanence l’activité des terminaux dans le but d’identifier proactivement les activités malveillantes et contrer de manière agressive toute nouvelle forme de cybermenaces.

Face à la capacité des ransomwares à proliférer à grande vitesse dans les réseaux et à provoquer des pertes de contrôle et de données potentiellement graves, les fonctionnalités proposées par Malwarebytes, telles que l’isolation instantanée des terminaux ou le « retour en arrière » (technologie Ransomware Rollback) en vue d’annuler l’effet des ransomwares sous Windows, représentent un élément important des solutions EDR pour toute infrastructure de données critiques.

Intégrer de telles fonctionnalités au cœur d’une solution de surveillance et de gestion centralisée d’un parc informatique telle que TeamViewer Remote Management a du sens et simplifie le quotidien des équipes d’administration et de support. D’autant que de telles solutions jouent un rôle encore plus essentiel alors qu’une grande partie des collaborateurs et des équipes demeurent en télétravail.

Frank Ziarno, Directeur Gestion Produits chez TeamViewer, explique : « En utilisant les solutions d’apprentissage automatique de détection d’anomalies de Malwarebytes pour assurer la protection, la détection, la prévention et la remédiation des vulnérabilités, nous mettons à la disposition de nos clients une technologie d’entreprise qui affiche le plus haut niveau de cyberprotection possible dans n’importe quel environnement opérationnel ».