TeamViewer est sans conteste l’un des outils de prise de contrôle à distance (pour support utilisateurs notamment mais aussi pour administrateurs de machines) les plus populaires au monde.

Introduite dès 2016, l’intégration du logiciel à ServiceNow se voit aujourd’hui enrichie de nouvelles fonctionnalités très attendues. Accessibles depuis le ServiceNow Store, elles permettent aux grands comptes et aux structures complexes d’optimiser la gestion de leurs actifs informatiques et de leurs opérations.

En intégrant les fonctions de téléassistance de TeamViewer à ServiceNow, les services informatiques et les agents de support technique peuvent optimiser les communications avec des utilisateurs internes, nomades ou externes dans le but d’améliorer l’efficacité des interventions. Le tableau de bord consolidé TeamViewer Dashboard représente un outil efficace pour gérer plusieurs demandes d’assistance simultanées, générer des rapports détaillés concernant la façon dont TeamViewer est utilisé, ainsi que connecter et contrôler tout appareil relié au réseau ServiceNow en mode assisté ou sans surveillance.

Ainsi, il est désormais possible de programmer l’activation massive d’un grand nombre de terminaux aux fins de téléassistance en s’appuyant sur la base de données de gestion des configurations (CMDB) de ServiceNow. Cette base CMDB est désormais exploitée pour permettre et autoriser la prise de contrôle à distance non supervisée de n’importe quelle ressource de l’entreprise managée via l’entreprise que ce soit pour une résolution automatisée d’incidents ou pour toute autre tâche d’automatisation. De nouveaux rôles de sécurité offrent davantage de granularité dans le contrôle des accès privilégiés, et de nouveaux comptes rendus détaillés sont proposés pour offrir une meilleure visibilité et contrôle sur l’utilisation de TeamViewer.

« Nous donnons à nos clients la possibilité de se connecter aux appareils d’utilisateurs finaux afin de résoudre des problèmes déclarés sur la plateforme ServiceNow, mais également d’accéder en un clic et sur le même écran à des dispositifs fonctionnant sans surveillance », résume Alfredo Patron, vice-président exécutif en charge du développement commercial de TeamViewer. « Par ailleurs, notre outil de gestion des actifs nouvellement enrichi, simplifie l’exécution des tâches de surveillance et de maintenance informatique grâce à l’automatisation et au provisionnement en masse ».