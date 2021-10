Teamviewer, spécialiste de la télémaintenance à distance, se lance dans la collaboration interactive au sein des établissements d’enseignement, de l’école à l’université.

Son offre Classroom, conforme au RGPD, propose de réaliser des salles de classe virtuelles centrées autour de la vidéo conférence avec des fonctions d’édition conjointe de documents téléchargés, des tableaux numériques, des salles séparées pour le travail de groupe ainsi que la possibilité de réaliser des sondages en temps réel au sein des groupes de travail.

Grâce à des droits de modération étendus, les enseignants peuvent guider les interactions entre les participants et rassembler les résultats des séances. En complément, ils peuvent stocker leurs documents en ligne afin qu’ils puissent les utiliser à tout moment pour d’autres sessions d’apprentissage. Une connexion via un plugin et une API ouverte à diverses autres plateformes d’apprentissage, telles que Moodle, est possible.

Hendrik Witt, Chief Product Officer chez TeamViewer , précise : « Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis 18 mois, la numérisation de l’enseignement est une mission essentielle. Avec TeamViewer Classroom, nous contribuons au progrès numérique dans les écoles et les universités. Les normes les plus élevées en matière de sécurité et de protection des données ont été intégrées à Classroom. Il était pour nous particulièrement important de garantir le droit fondamental à l’éducation sans devoir faire de compromis sur le droit fondamental à la protection des données ».

Délivrée en mode SaaS, la solution Classroom est hébergée et exploitée sur les propres serveurs de TeamViewer dans ses datacenters allemands. Elle est conforme à toutes les réglementations du règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et met un accent particulier sur l’accessibilité. Entièrement basée sur le web, la solution nécessite uniquement de disposer d’un navigateur standard sur PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone.

Découvrez TeamViewer Classroom en vidéo ;