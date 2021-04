Teamviewer, spécialiste de la connectivité et de la prise de contrôle à distance, propose Engage, fruit de l’acquisition récente de l’autrichien Xaleon, pour compléter son portefeuille de solutions.

Engage, qui peut s’intégrer dans des sites existants, ajoute à vos pages Web des capacités de communication en temps réel ou à l’occasion d’un rendez-vous fixé préalablement.

Formant une solution complète de bout en bout, la solution permet de concrétiser de nombreux scénarios d’utilisation dans le commerce conversationnel, le service client numérique et les consultations en ligne.

Engage est dotée de fonctions de vidéo-consultations avancées, permettant de parcourir des documents accessibles sur le navigateur et ainsi d’accompagner un prospect dans la lecture d’un contrat, tout en conservant la possibilité d’accéder aux fonctions de tableau blanc et de chat. Pour finaliser le processus de consultation numérique, la solution propose une fonction de signature électronique juridiquement contraignante qui peut être utilisée pour parapher des contrats en ligne, avec à la clé un processus de consultation entièrement numérisé, du contact au contrat.

Mathias Holzinger, DG, précise : « Cette nouvelle offre dispose d’un ensemble de fonctionnalités originales grâce auxquelles les clients de TeamViewer peuvent enrichir leur présence en ligne et numériser leurs processus de vente et de service dans l’optique de remplacer l’interaction physique avec le client selon une approche conviviale, sécurisée et propice à l’établissement d’une relation de confiance ».

Découvrez TeamViewer Engage en moins d’une minute :