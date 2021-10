Tenable, spécialiste de la gestion du cyber-risque, renforce son partenariat avec Splunk en proposant de nouvelles intégrations pour Tenable.ad et Tenable.ot. Ces dernières se concrétisent au travers du Tenable Add-On for Splunk.

Ces nouveautés permettent aux clients communs d’identifier et de corriger les faiblesses de sécurité de leurs systèmes les plus ciblés et de grande valeur en visualisant leurs mauvaises configurations et les faiblesses de sécurité de l’Active Directory directement dans l’interface Splunk.

En outre, l’intégration de « Tenable.ot » donne aux clients la possibilité de synchroniser les informations sur les vulnérabilités, de hiérarchiser les mesures correctives et d’afficher le dernier résumé des vulnérabilités de leurs équipements industriels.

Ces dernières intégrations sont actuellement disponibles gratuitement pour les clients de Tenable.ot et Tenable.ad.

« Si vous regardez les plus grandes cyberattaques de l’année dernière, les acteurs malveillants ciblent les infrastructures critiques et l’Active Directory de manière généralisée. La capacité d’identifier et de comprendre rapidement les failles que les attaquants sont le plus susceptibles d’exploiter dans le processus d’attaque, et de les corriger rapidement, sont ce qui sépare la défense efficace d’une organisation d’une attaque réussie » explique Ray Komar, vice-président des alliances techniques de Tenable. « Avec nos nouvelles intégrations Splunk, nous nous appuyons sur notre partenariat stratégique en offrant une vue unifiée pour repérer les menaces potentielles dans l’OT et l’Active Directory, permettant aux équipes de sécurité de garder une longueur d’avance.«