Tenable, spécialiste de la cybersécurité, élargit son offre de solutions avec « Tenable.ep« , une plateforme tout-en-un pour gérer les vulnérabilités de tous vos assets numériques. Cette plateforme s’adapte en quasi temps réel à l’évolution dynamique des assets et des besoins des entreprises.

Tenable.ep combine les produits phare de l’éditeur (Vulnerability Management, Web Application Scanning, Container Security, Lumin) permettant ainsi aux services impliqués de visualiser sur un tableau de bord unique toutes les vulnérabilités relatives à leurs différents actifs sous surveillance. Par ailleurs, le modèle de licence unique et flexible de Tenable.ep, basé sur les assets, permet aux équipes d’attribuer les licences de manière dynamique pour tous les types d’actifs en fonction de l’évolution de leur environnement et de leur surface d’attaque spécifique. Application web, instance cloud, image de conteneur, poste de travail à distance ou serveur traditionnel, chaque asset a exactement la même valeur. La plateforme intègre également le déploiement illimité de scanners Nessus et d’applications web sans frais supplémentaires.

La plateforme permet notamment de prédire quelles vulnérabilités les attaquants sont le plus susceptible d’exploiter dans peu de temps et donc de prioriser intelligemment les interventions, patching, et mises à jour pour agir en priorité sur les appareils, applications ou services qui seront ciblées en priorité par les attaquants.

Renaud Deraison, CTO de Tenable, précise : « Les attaquants ne font pas la différence entre les types d’assets. Ce doit être pareil pour les défenseurs. C’est pourquoi nous avons mis au point Tenable.ep pour donner aux équipes les moyens d’identifier chaque asset et chaque exposition, de prédire quelles vulnérabilités sont les plus susceptibles d’être exploitées et d’agir pour faire face aux risques critiques ».