Tenable, spécialiste de la gestion du cyber risque, annonce avoir trouver un accord en vue de racheter Cymptom, leader du management des chemins d’attaque.

Les brèches les plus importantes, qu’il s’agisse de menaces persistantes avancées, de ransomwares ou de piratages courants, exploitent régulièrement des voies d’attaque bien connues dans les réseaux d’entreprise. Identifier, comprendre et perturber ces chemins d’attaque avant que les attaquants ne puissent les exploiter est essentiel pour réduire la probabilité d’une violation. C’est aussi la grande spécialité de Cymptom dont la solution phare permet aux organisations de tester et d’évaluer en permanence les menaces conformément au cadre ATT&CK de MITRE et sans avoir recours à des agents ou à des attaques simulées.

En combinant la couverture des vulnérabilités et des mauvaises configurations de Tenable aux capacités d’analyse et de hiérarchisation des chemins d’attaque de Cymptom, les équipes de sécurité pourront mieux se concentrer sur leur réponse de manière préventive, avant et pendant les attaques.

« La hiérarchisation des risques est devenue la pierre angulaire de la cybersécurité moderne. En corrélant les vulnérabilités logicielles et les mauvaises configurations avec les données de réseau et d’accès, Cymptom peut immédiatement identifier les voies d’attaque et de violation exploitables « , justifie Nico Popp, directeur des produits chez Tenable. « Après la conclusion de l’accord, ces analyses convaincantes seront intégrées à Tenable.ep, la plateforme d’exposition de Tenable, et augmenteront la hiérarchisation, l’analyse comparative, les tendances et autres capacités qui font partie de Lumin et sont disponibles via Tenable.ep. »

Itamar Mizrahi, CEO de Cymptom, explique de son côté que « les capacités de Cymptom vont augmenter la capacité de Tenable à prédire les chemins les plus probables, à identifier les points d’étranglement et à atténuer les failles avant qu’elles ne puissent être exploitées ».

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués et l’acquisition devrait être clôturée au cours du premier trimestre de cette année.