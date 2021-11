Tenable, éditeurs de solutions de cybersécurité, renforce sa relation stratégique avec IBM Security X-Force pour offrir des services complets de sécurité de l’Active Directory et de l’environnement connecté.

En s’appuyant sur Tenable.ad, l’équipe des hackers éthiques de la X-Force Red d’IBM assure le déploiement, la configuration, le support et la gestion des outils pour identifier les mauvaises configurations et autres faiblesses de l’Active Directory. À partir de là, l’équipe hiérarchise les failles avec le plus haut niveau de risque et procède aux différentes remédiations.

Le résultat est un environnement Active Directory renforcé, des vecteurs d’attaque perturbés et aucune étape suivante pour les attaquants.

Mark Thurmond, Directeur de l’exploitation chez Tenable, rappelle que « les vulnérabilités de l’Active Directory et les mauvaises configurations sont à l’origine de presque toutes les grandes cyberattaques actuelles ».