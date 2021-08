Tencent Cloud, poids lourd de l’industrie numérique en Chine, accélère son déploiement à l’international. Le groupe affiche une ambition claire : mettre en avant ses produits et ses services, face à des concurrents tout aussi ambitieux.

Dans un contexte marqué par la multiplication des activités professionnelles -notamment des évènements et des réunions- en ligne, Tencent Cloud se propose de fournir aux entreprises, les ressources numériques nécessaires. Au cours de ces derniers mois, de nombreuses industries ont été dans l’obligation d’adapter leurs offres de services à une clientèle qui s’est, en l’espace de quelques jours, habituée à commander ses courses, regarder des concerts, jouer ou encore suivre des cours depuis des plateformes en ligne. Certains acteurs, loin d’être préparés à une telle montée en charge, ont été dépassés et ont connu des interruptions de services. Si la situation a évolué, le besoin de ressources informatiques, lui, reste bien réel.

Pour assurer le bon fonctionnement de ce type de services, Tencent Cloud dispose d’une large palette de solutions. Le groupe, connu, notamment, pour son service WeChat, dispose d’une grande expertise lorsqu’il s’agit d’absorber grâce à ses infrastructures, un grand nombre de connexions simultanées sur ses services. En 2017, lors du nouvel an chinois, l’infrastructure du géant chinois a absorbé quelque 14 millions de requêtes par seconde. Durant la période des soldes de fin d’année 2020, Shopee, un spécialiste de l’e-commerce présent en Asie du Sud-Est, a enregistré 450 millions de vues lors d’une diffusion en direct. Là encore, grâce à la plateforme de Tencent Cloud.

Plus de 1 millions de serveurs dans le monde

Pour offrir ce nouveau de flexibilité à ses clients du monde entier, Tencent Cloud s’appuie sur un grand nombre d’actifs technologiques. Forte de plus de 1 millions de serveurs répartis dans le monde entier, l’entreprise dispose en outre de plus 2100 points de présence, donc, de la capacité à capter et diffuser des flux de données vers d’autres opérateurs. Sur le segment du Content Delivery Network (CDN), Tencent Cloud est présent dans pas moins de quatre régions du monde. Grâce à cette technologie de mise en cache de contenus, Tencent Cloud est en mesure d’éviter les goulots d’étranglement sur les réseaux. Pour les géants des médias ou de l’industrie des jeux vidéo en ligne, cette technologie permet d’assurer la diffusion de programmes en direct vers des millions d’utilisateurs en simultanés sans craindre d’interruption de service.

Le groupe chinois maintient un fort niveau d’investissement pour optimiser ses actifs. D’ici 2025, Tencent prévoit d’investir 70 milliards de dollars dans le cloud, la cybersécurité et l’IA.