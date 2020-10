Les modes de financement IT ont changé. En outre, les charges de travail, les schémas d’usages et les taux d’utilisation en matière de traitements analytiques varient très fortement d’une entreprise à l’autre. Consciente de ces deux réalités, Teradata renouvelle ses tarifs Vantage (sa plateforme analytique dans le cloud) en les déclinant en 2 modes complémentaires.

Les entreprises clientes pourront désormais choisir entre:

– la tarification mixte, principalement fondée sur la capacité mise à disposition. Une approche qui convient à une utilisation intensive tout en garantissant une facturation prévisible et au meilleur coût lors de traitement analytique à grande échelle.

– la facturation à la consommation sur le modèle « pay as you go », plus adapté aux fluctuations des besoins et des utilisations qui peuvent fortement varier dans le temps. Elle permet notamment aux entreprises d’essayer les nouvelles solutions analytiques de Teradata en ne payant que les ressources réellement utilisées.

Pour Hillary Ashton, Chief Product Officer, « les cas d’usage concernant l’analytique présentent des schémas d’utilisation très différents en fonction du moment. Cela signifie que cette alternative en matière de modèles tarifaires permet à Teradata d’offrir l’option la plus adaptée à chaque scénario client, depuis les modestes systèmes de recherche ad-hoc jusqu’aux vastes environnements analytiques d’entreprise ».