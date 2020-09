Teradata étend les fonctionnalités analytiques et le support d’outils et de langages pour les utilisateurs de sa solution Vantage. Des améliorations qui devraient renforcer les possibilités de collaboration entre spécialistes du data science.

Parmi les nouveautés apportées, le support natif de R et de Python, qui permet d’appeler davantage de fonctions analytiques de Vantage, mais également d’accéder et exécuter les nombreuses ressources disponibles en open source.

La solution introduit également une bibliothèque d’analyses qui comporte une série d’analyses avancées, scalables et intégrées directement à Vantage. Avec notamment un ensemble de fonctions de préparation et de modélisation des données. Une façon de permettre aux analystes de réduire leur temps de préparation et de consacrer davantage de temps à la production de résultats.

Autre nouveauté appréciable, cette nouvelle version introduit la génération automatique de commandes SQL à partir de codes R ou Python comme à partir des requêtes réalisées visuellement depuis Vantage Analyst. Une façon d’accélérer l’industrialisation des analyses et d’améliorer le partage des modèles entre chercheurs et développeurs.

Enfin, l’éditeur propose un environnement de développement collaboratif d’exécution dans les scripts R, Python ou SQL exécutés en fonction de l’EDI (RStudio, JupyterLab, Teradata Studio …) choisi par un analyste. Grâce au support JupyterHub la collaboration en matière de codage et le partage des bonnes pratiques deviennent plus aisés.

Le support étendu pour la data science sur Vantage est gratuit pour tous les clients Teradata et disponible dès à présent, à l’exception de la bibliothèque d’analyses, qui sera accessible à la fin du dernier trimestre 2020.