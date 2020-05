Améliorer l’expérience utilisateur pour le satisfaire et in fine le fidéliser est le graal de toutes les entreprises du numérique. Et si les concepts sont relativement simples sur le papier – savoir ce que le client a fait sur les différents canaux, et lui proposer des offres adaptées – la mise en œuvre est beaucoup plus délicate. Les données relatives aux clients sont souvent éparpillées dans différents silos et les outils permettant de les exploiter ne communiquent pas parfaitement entre eux. Avec pour principal résultat que l’objectif d’une personnalisation pertinente et en temps réel reste souvent un vœu pieux.

L’objectif de la nouvelle plateforme de données clients Vantage CX (Customer eXperience) de Teradata, fruit d’un partenariat avec Celebrus, est de venir à bout de la complexité grâce à une vision unifiée du client et des outils d’analyse avancés faciles à utiliser pour transformer les données en ‘insights’ clients. Et ainsi d’avoir des messages orchestrés sur l’ensemble des outils marketing et logiciels d’engagement client pour transformer les ‘insights’ en actions, le tout en temps réel.

Vantage CX est proposé en mode SaaS, Teradata s’occupant des installations hard et soft, et de la maintenance. Les tarifs dépendent des fonctionnalités utilisées, ce qui permet de démarrer pour un prix raisonnable puis de monter en puissance ensuite et selon les besoins.

Pour en savoir plus : Teradata Vantage CX