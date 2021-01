Créé il y a 20 ans, Tersedia a développé une expertise sur les problématiques de protection et de gestion des données. L’intégrateur, installé dans les Yvelines a construit, au fil des années, un solide partenariat avec HPE. « Essentiel », selon les mots de Frédéric Serisé, le pdg de Tersedia, ce partenariat permet à l’intégrateur de maintenir une fine connaissance des solutions développées par HPE et de fournir, in fine, une expérience pérenne et sécurisée aux client finaux.